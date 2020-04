Coronavirus Ecuador, dichiarata morta, viene trovata viva in ospedale

Era stata dichiarata morta. Morta a causa del coronavirus. Ora, dopo che per tre settimane la famiglia ha creduto che la loro parente fosse deceduta, si è scoperto che è viva. E' quanto accaduto nella città di Guayaquil, epicentro dell'epidemia di Covid-19 in Ecuador, ad Alba Maruri, una donna di 74 anni. Si è trattato di uno scambio d'identità: l'ospedale ha fatto sapere che all'epoca la confusione per l'emergenza era troppa e quindi è stato fatto un errore. I familiari avevano anche ricevuto delle ceneri, credendo fossero della falsa "vittima", ma ora non si sa di chi siano.