Coronavirus, ecatombe in una casa di riposo in Germania

Dieci ospiti di una casa di riposo tedesca di Wuerzburg, in Baviera, hanno perso la vita a causa del coronavirus, mentre altre 62 persone (tra cui 33 collaboratori) risultano contagiate. Il tragico bilancio è stato reso noto dall'agenzia Dpa. Anche per la direttrice dell'istituto si sospetta una possibile infezione da Covid-19.

