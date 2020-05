Coronavirus e fede, anche il santuario di Lourdes è in crisi

Anche Lourdes è in crisi per il coronavirus. A lanciare è il rettore del celebre santuario mariano, Olivier Ribadeau Dumas. Senza i milioni di pellegrini, "concluderemo l'anno con un passivo di 8 milioni di euro, non avendo altra entrata. Non abbiamo, infatti, nessun tipo di sostegno regionale o statale, né aiuti collegabili all'8 per mille". Anche il sindaco della cittadina, seconda in Francia per turismo, ha scritto al governo per avere aiuti.