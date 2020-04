Coronavirus Londra, "le condizioni di Johnson continuano a migliorare"

Boris Johnson, in cura al St. Thomas di Londra per il coronavirus, "continua a migliorare". Lo afferma un portavoce di Downing Street, secondo cui il premier britannico ha trascorso "una notte positiva" ed è "su di morale". Johnson, che resta ricoverato in terapia intensiva, sta ricevendo ossigeno ma non è sottoposto a ventilazione.