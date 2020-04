Coronavirus in Gb, "Johnson ha febbre, ma è in buono spirito"

Il premier britannico Boris Johnson , risultato positivo al coronavirus una decina di giorni fa, "ha ancora la febbre" ma "è in buono spirito" e ha "saldamente nelle mani il timone" del governo Tory dall'alloggio di Downing Street in cui resta autoisolato. Lo ha detto in un'intervista Tv il ministro della Sanità Matt Hancock, a sua volta infettato da Covid-19 e uscito dall'isolamento dopo una settimana.

Le rassicurazioni di Hancock sono arrivare dopo gli allarmi apparsi sui giornali sull'ipotesi - avanzata da alcuni medici sulla base delle immagini degli ultimi video dello stesso premier - che Johnson possa dover rinunciare temporaneamente anche al lavoro a distanza e alla guida del governo visto che i sintomi, tosse e "febbre alta" persistono.

Il messaggio via Twitter - Johnson, intanto, si è fatto vivo di nuovo via Twitter, per ringraziare i britannici che stanno rispettando il lockdown, ma anche per ammonire coloro che, approfittando del weekend primaverile, continuano a violare le indicazioni del governo. "Ringrazio ciascuno di coloro che stanno salvando vite umane restando in casa questo weekend", ha scritto il premier. "So che è dura, ma solo se ci impegniamo tutti insieme e seguiamo le direttive sconfiggeremo il coronavirus", ha aggiunto.

Ciò ha anche spinto il ministro Hancock a ricordare che "prendere il sole" nei parchi non è consentito e a minacciare - se questi comportamenti proseguiranno - di vietare anche l'esercizio fisico quotidiano per ora autorizzato nel Regno, purché lo si svolga da soli e per un tempo limitato.

Ma la nuova vice leader del Labour Angela Rayner, contagiata anche lei nelle scorse settimane, ha criticato proprio Hancock per aver interrotto l'isolamento dopo una settimane e non "dopo due, come raccomanda l'Oms".