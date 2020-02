Coronavirus, divieto di uscire da casa per 60 milioni di persone nell'Hubei

La Cina inasprisce le restrizioni per combattere l'epidemia di coronavirus nell'Hubei, provincia del focolaio. A 60 milioni di persone è stato chiesto di non uscire da casa e l'uso di auto private è stato vietato a tempo indeterminato. Solo una persona per famiglia potrà uscire, ogni tre giorni, per fare la spesa. Restano chiusi anche gli esercizi commerciali, tranne farmacie, hotel, alimentari e servizi medici.