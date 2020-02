Coronavirus, dal Miur iniziative per sostenere la didattica a distanza

Il ministero dell'Istruzione, sul suo sito, invita tutte le realtà che vogliono sostenere le iniziative di didattica a distanza dopo la chiusura delle scuole, in alcune zone d'Italia, per l'emergenza coronavirus. Il ministero, infatti, sta predisponendo una pagina web dove mettere a disposizione soluzioni tecnologiche per aiutare gli istituti scolastici interessati. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui