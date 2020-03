Coronavirus, Cuomo: se Trump impone quarantena a New York è guerra

Se fosse imposta una quarantena allo Stato di New York sarebbe "caos" e contestualmente "una dichiarazione di guerra agli stati, una dichiarazione di guerre federale". Lo afferma il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, in un'intervista alla Cnn rispondendo all'ipotesi ventilata da Donald Trump di imporre una quarantena agli stati di New York, New Jersey e Connecticut. Sarebbe una decisione "anti-americana", aggiunge Cuomo.