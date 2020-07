Coronavirus, Cuomo a Trump: riapriremo le scuole solo se sicure

"Riapriremo le scuole solo se sono sicure". Lo ha detto il governatore di New York, Andrew Cuomo, sfidando apertamente Donald Trump che, invece, preme affinché gli istituti scolastici riaprano regolarmente nonostante il coronavirus. "Si tratta di una decisione del singolo Stato, non federale - ha proseguito Cuomo -. La scelta definitiva sarà presa nella prima settimana di agosto, le consultazioni sono ancora in corso".