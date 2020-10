Coronavirus, cucina in Olanda e tavoli in Germania: la trovata di un ristoratore per aggirare le restrizioni

La cucina nel suo Paese, in Olanda , e i tavoli in Germania . Così un ristoratore 34enne, Rick de Vries , ha pensato di aggirare lo stop al servizio ai tavoli imposto dal governo per far fronte all’aumento di contagi di coronavirus. Il locale si trova a Overdinkel, villaggio nella provincia di Twente al confine con la Germania ed è proprio sulla linea che separa i due Paesi. De Vries ha allestito tavoli e gazebo nel giardino-terrazza del locale che sconfina in territorio tedesco per poter così accogliere i clienti.

All’indomani dei provvedimenti presi dal governo olandese - chiudere i ristoranti lasciando aperte solo le cucine per il servizio di asporto - De Vries ha fatto domanda al comune frontaliero tedesco di Gronau per installare i gazebo in giardino e ha ricevuto il via libera. I clienti, ha detto de Vries ai media locali, sono in prevalenza tedeschi ma molti olandesi approfittano dell’opportunità.



La mascherina - Non è tutto. Spostandosi dalla cucina ai tavoli, il ristoratore, inoltre, si trova a dover togliere e mettere la mascherina: in Olanda, infatti, non è ancora obbligatoria, in Germania sì.