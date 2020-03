Coronavirus, corsie preferenziali in Ue per far circolare le merci

Visto l'impatto delle misure nazionali per far fronte al coronavirus sui trasporti in Ue, la Commissione europea ha pubblicato linee guida per l'istituzione di corsie preferenziali per la circolazione delle merci. L'obiettivo è garantire il passaggio dei prodotti alla frontiera in 15 minuti al massimo. Suggerita anche la riduzione delle formalità amministrative per i lavoratori dei trasporti di tutte le nazionalità.