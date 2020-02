Coronavirus, confermato un contagio in Egitto: primo caso in Africa

E' stato registrato il primo caso di contagio da coronavirus in Africa. Lo ha riferito il ministero della Salute dell'Egitto, specificando che si tratta di una persona di nazionalità non egiziana. Intanto l'Oms respinge le critiche degli Stati Uniti alla Cina per la gestione dell'epidemia: "Il governo coopera con noi, invita gli esperti internazionali, condivide le sequenze del virus, si apre al mondo".