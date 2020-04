Coronavirus, compagna Assange: "Liberatelo, è a rischio Covid"

La compagna di Julian Assange, Stella Moris, ha chiesto di rilasciare il fondatore di WikiLeaks "dalla prigione inglese. Temo per il Covid 19". La donna ha espresso i propri timori per la pandemia, rivelando che la coppia ha "due figli". Assange è detenuto nel carcere di Belmarsh, a Londra, da quando la polizia lo ha portato via dall'ambasciata ecuadoriana un anno fa.