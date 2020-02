Coronavirus, Cio: "Piena fiducia in Oms, piano Tokyo 2020 va avanti"

"I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto". Così in una nota il Cio dopo la diffusione del corinavirus dalla Cina. "E' prassi normale - si legge - che il comitato olimpico collabori con tutte le principali agenzie delle Nazioni Unite, quando necessario, in vista dei Giochi e questo include naturalmente l'Organizzazione mondiale della Sanità. Siamo fiduciosi che prenderanno tutte le misure necessarie".