Coronavirus, Cina: "Nessuna indagine internazionale sull'origine"

La Cina non intende dare la priorità all'invito di esperti internazionali per indagare sull'origine del coronavirus fino a quando non sarà sconfitta la pandemia. Lo ha detto l'ambasciatore di Pechino alle Nazioni Unite a Ginevra, spiegando: "Per sapere se o come avverrà l'invito, in questo momento dobbiamo avere la giusta impostazione di priorità e ci serve la giusta atmosfera", ha dettp Chen Xu ai giornalisti.



Segui in tempo reale tutte le ultime notizie sull'emergenza coronavirus cliccando qui