Coronavirus, Cina: Harbin rafforza il suo parziale lockdown

La metropoli cinese Harbin ha rafforzato il suo lockdown parziale al fine di contenere la diffusione di ritorno del coronavirus, a causa dei casi importati dalla Russia da cittadini cinesi di ritorno in patria. Secondo i media ufficiali la città, uno dei punti più a rischio e in cui vivono dieci milioni di persone, ha vietato l'ingresso ai non residenti e a veicoli non registrati in loco.

