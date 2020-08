Coronavirus, chiuse alcune sedi diplomatiche italiane

"Continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi per coronavirus e anche la rete consolare italiana è costretta a fare i conti con il Covid-19. Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-consolari che sono state chiuse perché al loro interno ci sono stati casi di contagio". A riferirlo in una nota è il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, precisando che "alcune di queste hanno già riaperto, altre lo faranno nei prossimi giorni".