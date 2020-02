Coronavirus, cane in quarantena a Hong Kong: è risultato ''lievemente positivo'' | Ma il virus non può essere trasmesso dagli animali domestici all'uomo

Primo caso di cane domestico positivo al coronavirus. Il cucciolo vive a Hong Kong con la padrona, una donna di 60 anni a sua volta infetta. E' stato lo stesso governo a rendere noto il fatto tramite una nota , citando fonti dell'Agriculture, Fisheries and Conservation Department. L'animale è stato messo in quarantena dopo essere risultato “lievemente positivo” al Covid-19. E' necessario specificare che, secondo quanto ribadito dall'Istituto superiore di sanità, gli animali domestici non sono una fonte di contagio del coronavirus.

Le autorità hanno annunciato che verranno effettuati ulteriori esami sull'animale, che non ha sintomi significativi, per verificare se è realmente infetto o se si tratta di una ''contaminazione ambientale della bocca e del naso del cane''.

L’Agriculture, Fisheries and Conservation Department ha dichiarato non c’è rischio di contagio da parte dell’animale. Il cane rimarrà in isolamento fino a quando non risulterà negativo.