Coronavirus, boom di casi in Gb: quasi 3mila in 24 ore 

Aumentano i contagi da coronavirus in Gran Bretagna dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.998 nuovi casi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto a ieri. I morti sono stati invece solo due, minimo assoluto da inizio della pandemia, fatta eccezione per un giorno ad agosto. In calo i ricoveri complessivi per Covid (756 al momento nell'intero Paese) e quelli in terapia intensiva (69 complessivamente).