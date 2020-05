Coronavirus, Berlino: "Vacanze in Italia e Spagna? Ne dobbiamo parlare"

"Con Italia e Spagna , Paesi particolarmente colpiti dal coronavirus e dove sono ancora in vigore molte limitazioni, bisognerà continuare a parlare". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, dopo la videoconferenza con i 10 Paesi che rappresentano le mete prioritarie dei tedeschi nelle vacanze estive . La Germania non è favorevole ad accordi bilaterali, ha aggiunto, ma propende per "un processo coordinato e trasparente" nell'Ue.

I trend del contagio stanno migliorando in molti Paesi europei, ha detto fra l'altro Maas. "Io auspico che tutti possano avere la situazione sotto controllo a un certo punto, in modo che si possa di nuovo viaggiare in tutti i Paesi senza avere riserve. Ma non so se sarà possibile per tutti questa estate", ha aggiunto. "Noi saremo molto cauti - ha sottolineato ancora -. Non vogliamo dare l'impressione che sarà tutto uguale, a prescindere da dove si vada".

Le parole del ministro tedesco seguono quelle di Luigi Di Maio che ha assicurato che dal 3 giugno l'Italia è pronta a riaprire i confini. Secondo il nostro ministro degli Esteri, in quella data nel nostro Paese riprenderà la libera circolazione tra le Regioni e sarà consentito l'ingresso ai turisti europei. "Le nostre strutture sono pronte", ha detto definendo "inammissibili eventuali black list tra Paesi Ue".