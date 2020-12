Coronavirus, Berlino: accordo bilaterale con Biontech per 30 mln dosi

IPA

Mentre ancora non si è sopita la polemica sul numero di dosi di vaccino consegnate alla Germania per il V-Day di domenica (151.125 contro le 9.750 giunte in Italia), Berlino ammette di aver sostanzialmente rotto il patto europeo che prevedeva l'acquisto centralizzato. E conferma di aver "proceduto a un'ordinazione di 30 milioni di dosi, per via bilaterale, con la Biontech". In questo modo la Germania "avrà entro la fine dell'anno 1,3 milioni dosi".