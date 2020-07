Coronavirus, balzo di contagi a Tulsa dopo il comizio di Trump

Fauci: "Virus più forte, dovremo conviverci fino al vaccino" "La pandemia globale Covid-19 è ancora all'inizio" e il virus "è sempre più forte". A dirlo in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera è l'immunologo statunitense Anthony Fauci, numero uno della lotta al COVId negli Usa, secondo il quale, per vedere la fine dell'epidemia, dovremo aspettare l'arrivo del vaccino "probabilmente tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021".

"A meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta. In definitiva siamo soltanto all'inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, peggiorerà ulteriormente, prima di migliorare", sostiene Fauci, per il quale "non c'è proprio alcuna prova che il virus stia diventando più debole" e quindi "il coronavirus è destinato a restare con noi per un tempo considerevole, fino a quando non avremo adottato misure molto buone di contenimento e non avremo messo a punto il vaccino". Fauci era stato messo da parte dal presidente Usa Donald Trump, ma l'immunologo nega che volesse licenziarlo. "In realtà mi ascolta molto, anche se non tutte le volte. Adesso è molto interessato a riaprire il Paese e a riattivare l'economia", sostiene Fauci.

Coronavirus, oltre 12 miloni di casi nel mondo Intanto sale a 12 milioni il numero di casi di coronavirus nel mondo. Lo rileva il bollettino della Johns Hopkins University. In totale l'infezione ha colpito esattamente 12.007.327 persone nel globo. Di queste, 548.799 hanno avuto un esito fatale. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 55mila i nuovi positivi negli States. L'università statunitense parla di 3.051.427 casi totali e 132.195 morti nel Paese.