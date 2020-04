Coronavirus, Austria pronta a riaprire le attività commerciali dal 14 aprile

L'emergenza coronavirus in Austria ha portato il governo a disporre la chiusura di bar, locali e ristoranti almeno fino a metà maggio. A Vienna ci si è però attrezzati per ovviare, almeno in parte, a questo problema: il cibo viene consegnato dove serve a bordo di una carrozza trainata da cavalli (il cosiddetto "fiacre"). Gran parte degli alimenti viene destinata all'InterContintal Hotel, che prepara oltre 350 pasti caldi per gli anziani e per le persone in isolamento che non possono uscire di casa.