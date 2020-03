Coronavirus, Australia: militari in campo per rintracciare i contagiati

Le forze armate australiane hanno dispiegato militari attraverso il Paese per aiutare a rintracciare le persone che potenzialmente hanno contratto il coronavirus attraverso contatti con persone contagiate. L'intervento di "contact tracing" si concentrerà in particolare nel nello stato del New South Wales (capitale Sydney) dove vi sono stati più di 500 casi confermati di COVID-19, su circa 1700 in tutta Australia.