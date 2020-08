Coronavirus, appello di Biden: "Imporre obbligo di mascherina negli Usa"

Joe Biden ha lanciato un appello per un obbligo nazionale ad usare la mascherina contro il coronavirus. "Ogni americano dovrebbe indossare una mascherina quando è fuori per i prossimi tre mesi come minimo", ha dichiarato il candidato dei democratici alla Casa Bianca. "Ogni governatore dovrebbe renderla obbligatoria", ha aggiunto. "Siate patrioti, proteggete i vostri concittadini, fate la cosa giusta", ha esortato.