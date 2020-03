Coronavirus, anche la Spagna vieta tutti gli spostamenti 

La Spagna, come l'Italia, ha proibito tutti gli spostamenti che non siano dettati da cause di forza maggiore, ma è consentito andare al lavoro e rifornirsi di beni alimentari. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri in una riunione straordinaria convocata per decretare lo stato di allarme per l'emergenza coronavirus annunciato dal premier Pedro Sanchez. Il provvedimento sarà in vigore per almeno due settimane.