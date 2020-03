Coronavirus, americani in coda per comprarsi un'arma: sale il timore di disordini, boom di vendite

In piena emergenza coronavirus l'assalto non è solo ai supermercati. Negli Stati Uniti decine di persone si sono messe in coda fuori dalle armerie per assicurarsi una pistola o un fucile come forma di protezione personale nel caso dovessero scoppiare disordini. Con il crescere dei contagi, insomma, cresce anche la paura. Secondo quanto riporta il Guardian, sulla costa occidentale si sono registrate lunghe file di clienti fuori dai negozi di armi per tutto il fine settimana.