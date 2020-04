Coronavirus, altri 606 morti: New York prolunga il lockdown per un mese

Lo Stato di New York ha prolungato il lockdown fino al 15 maggio per l'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo, che ha prorogato di un altro mese i termini delle chiusure dei servizi non essenziali nonostante il pressing in senso contrario di Donald Trump. L'allarme resta alto nel territorio, dove altre 606 persone sono morte nelle ultime 24 ore portando il bilancio totale dei decessi a 12.192. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui