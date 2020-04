Coronavirus, allarme in Ecuador: 7.466 contagi e almeno 333 morti

Le autorità sanitarie dell'Ecuador sono in allarme per il forte aumento dei contagi e dei morti per coronavirus. Ad oggi i casi accertati sarebbero 7.466 e i decessi 333, numero al quale, ha reso noto il ministero della Sanità andrebbero aggiunte altre 384 "probabili" morti per coronavirus. Oltre 2/3 dei contagi e delle vittime sono concentrate nella provincia di Guayas, dove si trova il principale porto e centro industriale del Paese.