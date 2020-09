Coronavirus, al via in Usa test vaccino Jannsen su 60mila volontari

Negli Stati Uniti è partito il test di fase 3 del candidato vaccino anti Covid-19 di Janssen, casa farmaceutica della Johnson & Johnson, basato su una sola dose. Il test, secondo quanto riferito da Anthony Fauci, direttore dell'Istituto americano per le malattie infettive, prevede di arruolare 60mila volontari in 215 centri negli Usa. Si tratta del quarto test di fase 3 in corso negli Usa dopo quelli di Moderna, AstraZeneca e Pfizer.