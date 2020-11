Coronavirus, a San Francisco coprifuoco e restrizioni da lunedì

Afp

La città di San Francisco ha annunciato l'introduzione, a partire da lunedì, del coprifuoco e di altre restrizioni a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 22 alle 5: una misura che rimarrà in vigore fino al 21 dicembre, come ha annunciato dal sindaco London Breed. Anche la contea di San Mateo, vicino a San Francisco, è interessata dalle stesse misure.