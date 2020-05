Coronavirus, a New York ok agli assembramenti fino a dieci persone

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha dato il via libera agli assembramenti fino a dieci persone in tutto lo Stato, compresa la città di New York, scatenando le polemiche. L'inversione di rotta improvvisa è stata subito criticata dalle autorità della metropoli, che è ancora in lockdown. "E' scioccante - ha detto il presidente della commissione sanitaria di New York - perché i rischi legati agli assembramenti restano pesanti". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus cliccando qui