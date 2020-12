Coronavirus, 74 milioni di casi al mondo: nuovo picco negli Usa

Ansa

Il numero di contagi da coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Gli Usa restano il Paese più colpito, con un nuovo picco registrato mercoledì: oltre 250.000 nuovi casi in 24 ore e 3.700 decessi in un giorno, per un totale che sale a quasi 17 milioni casi e 308mila morti.