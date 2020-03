Coronavirus, 212 casi in Francia: 21 più di lunedì, quattro i morti

Sono 212 i casi confermati di coronavirus in Francia, 21 in più rispetto a lunedì. Lo ha riferito il direttore generale della Sanità transalpino, Jerome Salomon. Sono invece quattro i morti legati all'epidemia, uno in più rispetto a lunedì. Ammontano infine a dodici i pazienti guariti e a 152 i casi riconducibili a "cluster" sul territorio.

