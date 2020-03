Coronavirus, 19 milioni di mascherine per l'Italia bloccate da altri Paesi

Oltre 19 milioni di mascherine acquistate all'estero dall'Italia, per far fronte all'emergenza coronavirus, sono state requisite da altri Paesi. Si tratta mascherine Ffp2 e chirurgiche. I dispositivi erano stati acquistati da aziende italiane e sarebbero dovute arrivare nei prossimi giorni ma i Paesi in cui sono state prodotti e, in alcuni casi, quelli di transito, ne hanno bloccato l'arrivo, sequestrandoli e destinandoli al loro mercato. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui