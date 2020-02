Coronavirus, 11 passeggeri Diamond Princess rientrati in Israele

Sono rientrati all'alba in Israele 11 israeliani che erano stati costretti a trascorrere un periodo di quarantena sulla nave Princess Diamond, in Giappone. Al loro arrivo sono stati trasportati a Tel Aviv nel centro medico Sheba (Tel ha-Shomer) dove sono stati ricoverati in un padiglione allestito per loro a distanza di sicurezza dalle altre strutture dell'ospedale.