Coronavirus, 1.383 morti in Cina da inizio epidemia

Sala a 1.383 il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina, con 116 nuovi decessi, numero in calo rispetto ai 242 di giovedì. In diminuzione anche le nuove infezioni nella provincia di Hubei, che si ferma a 4.823 dopo l'impennata di 14.800 casi registrati sempre giovedì, a causa del cambiamento dei parametri per definire i contagi.