Cornovaglia, un ponte per visitare il castello di Re Artù

Dopo oltre 500 anni è stato inaugurato, in Cornovaglia, un nuovo ponte per raggiungere il castello che fu di re Artù, o meglio il castello di Tintagel. L'English Heritage, l'ente pubblico britannico per la gestione del patrimonio culturale nazionale, ha raccolto 5 milioni di sterline per realizzare l'opera, che collega le due parti del castello separate da una gola e che permetterà ai turisti di raggiungere il sito più facilmente.