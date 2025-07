Corfù, morto il 17enne caduto da un terrazzo durante una vacanza

Non ce l'ha fatta Alessandro Bandarin Troi, lo studente padovano 17enne rimasto ferito in modo gravissimo una settimana fa cadendo dal terrazzino di un appartamento turistico a Corfù. Il ragazzo è deceduto la scorsa notte nella terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove era stato accolto, in stato di coma, dopo il trasferimento dalla Grecia. L'incidente una settimana fa: Alessandro aveva affittato con altri 8 compagni di scuola, il liceo classico "Tito Livio", un appartamento per un breve periodo di vacanza. Era caduto da sette metri di altezza, forse per essersi sporto troppo, mentre era su un balconcino della casa insieme a due ragazze belghe.