Coree, Seul: "Risposte ferme e severe alle provocazioni di Pyongyang"

La Corea del Sud risponderà "con fermezza e severità" a ogni provocazione nordcoreana.

Lo ha ripetuto il presidente Yoon Suk-yeol, commentando gli otto missili balistici lanciati da Seul insieme agli Usa in risposta ai test effettuati domenica da Pyongyang. "In questo momento - ha aggiunto - le minacce nucleari e missilistiche del Nord stanno diventando sofisticate" e riguardano "non solo per la pace nella penisola coreana, ma anche nel Nordest asiatico e nel mondo".