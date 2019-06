Coree, Papa: incontro significativo, sia passo per pace nel mondo

"Nelle ultime ore in Corea abbiamo assistito a buon esempio di cultura dell'incontro". Lo ha detto Papa Francesco in merito alla storica stretta di mano tra il presidente americano Donald Trump e il leader nord-coreano Kim Jong-un al confine tra le due Coree. "Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace non solo per quella Penisola ma per il mondo intero", ha aggiunto.