Corea del Sud, i single trovano l'anima gemella nei monasteri buddisti

I giovani sudcoreani escono sempre meno e hanno così poche occasioni di fare nuove conoscenze. Alcuni scelgono di essere single, altri, invece, faticano a trovare un partner, abbassando così il tasso di matrimonio nel Paese. Il governo di Seul ha iniziato a offrire congedi parentali più lunghi, bonus più alti per i neonati e appartamenti sovvenzionati per i novelli sposi, ottenendo però scarsi risultati. E così, consapevoli delle difficoltà delle giovani generazioni a stringere stabili relazioni sentimentali, i monaci hanno lanciato sui social media l'ultima edizione dell'evento (dall'11 al 12 luglio) a cui hanno fatto domanda un totale di 4.225 persone, 1.655 uomini e 2.570 donne.