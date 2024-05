Giappone: "La Corea Nord lancerà un satellite entro il 4 giugno"

La Corea del Nord ha notificato al Giappone il piano sul lancio di un razzo per la messa in orbita di un satellite entro il 4 giugno.

Lo riferisce l'agenzia nipponica Kyodo. L'avviso sui programmi spaziali di Pyongyang è maturato mentre il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il premier cinese Li Qiang e quello giapponese Fumio Kishida sono protagonisti a Seul del loro primo incontro trilaterale in circa cinque anni. Secondo il piano, sono tre le aree in cui è possibile la caduta di detriti: due a ovest della penisola coreana e l'altra a est dell'isola di Luzon, nelle Filippine. Il regime di Kim Jong-un ha reso pubblico un ambizioso programma spaziale per lanciare altri tre satelliti nel 2024, dopo il primo da ricognizione militare inviato in orbita a novembre.