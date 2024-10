La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale | Pyongyang: "Test cruciale come deterrente nucleare"

Dura anche la reazione degli Stati Uniti che hanno "condannano fermamente" il test nordcoreano. Lo ha detto Sean Savett, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, aggiungendo che il lancio rappresenta una violazione di diverse risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Il test non ha rappresentato una minaccia immediata per il personale, il territorio statunitense o i nostri alleati, ma aumenta inutilmente la tensione e mette a rischio il contesto di sicurezza regionale", ha precisato.