Duro attacco di Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, al presidente americano Joe Biden, colpevole - secondo lei - di aver affermato che un eventuale attacco nucleare di Pyongyang causerebbe "la fine del regime".

"Può essere considerata un'osservazione senza senso da parte di una persona in età avanzata che non è affatto in grado di assumersi la responsabilità della sicurezza e del futuro degli Stati Uniti - le parole di Kim - un vecchio senza futuro, poiché è troppo per lui servire due anni rimanenti del suo mandato".