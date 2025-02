Corea del Sud, Yoon è il primo presidente in carica processato penalmente

Il presidente Yoon Suk-yeol, sotto procedura di impeachment, è diventato il primo capo dello Stato della Corea del Sud in carica a essere processato penalmente, peraltro per reati gravi. Presso la Seoul Central District, infatti, si è aperta l'udienza preliminare del processo nel quale Yoon deve difendersi dalle accuse di aver guidato un'insurrezione e di abuso di potere, in merito alla breve dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre. Con il giudizio di impeachment alla Corte costituzionale nelle fasi finali, l'udienza chiarirà le principali controversie del caso e pianificherà i procedimenti futuri.