Corea del Sud, Yoon Suk-yeol ha giurato: è il nuovo presidente

Nel suo discorso, il neo-presidente ha promesso una maggiore vicinanza a Usa e Giappone e un'agenda conservatrice, soprattutto sul ruolo delle donne. Yoon Suk-yeol ha quindi promesso un piano "audace" di aiuti per migliorare in modo significativo l'economia e la vita delle persone della Corea del Nord se il Paese eremita "sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione". Ha poi affermato di voler lasciare "la porta aperta al dialogo" con il Nord, definendo i suoi programmi atomici una "minaccia per la nostra sicurezza e per quella del nordest asiatico".

I piani del nuovo presidente -

Yoon dovrà impegnarsi in una dura battaglia per evitare la crisi economica, ottenere la cooperazione di un parlamento controllato dall'opposizione (il Partito democratico ne ha 168 seggi su 300) e tenere a freno le minacce del Nord. Il neo-presidente ha iniziato il mandato di 5 anni a mezzanotte nel bunker sotterraneo del nuovo edificio degli Uffici presidenziali a Yongsan, con un briefing del Comando di Stato maggiore congiunto. Allo scoccare della mezzanotte, la nuova amministrazione è stata accolta dai suoni di campane nel centro di Seul.

La cerimonia -

Alla cerimonia inaugurale, invece, hanno partecipato oltre 40.000 persone. Al termine, Yoon si è diretto verso la nuova sede presidenziale, scelta come segnale della volontà di "avvicinarsi al pubblico": la Blue House (Cheong Wa Dae), l'ex ufficio presidenziale costruito su un maestoso complesso ai piedi di una montagna.