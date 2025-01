Gli investigatori sudcoreani che indagano sul presidente messo sotto accusa Yoon Suk Yeol sono arrivati davanti la sua residenza ufficiale per prepararsi a eseguire un nuovo mandato di arresto. Se il mandato venisse eseguito con successo, Yoon Suk Yeol diventerebbe il primo presidente in carica nella storia della Corea del Sud a essere arrestato. Intanto gli investigatori sono stati coinvolti in scontri.