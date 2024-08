È di 6 morti e di 11 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un hotel della città di Bucheon, in Corea del Sud. Tre dei feriti sono in gravi condizioni. Al momento non è chiaro quali siano le cause del rogo. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano. Il numero di feriti o delle vittime potrebbe però aumentare nelle prossime ore. Per spegnere l'incendio sono stati dispiegati più di 150 vigili del fuoco e 46 veicoli.