Corea del Sud, filmavano di nascosto i clienti nelle camere d'albergo diffondendo i video online: 4 arresti

La polizia sudcoreana ha arrestato quattro persone sospettate di aver filmato in modo segreto e illegale circa 1.600 ignari clienti con telecamere nascoste in 42 stanze di 30 strutture alberghiere sparse in 10 città del Paese. I video sono stati poi postati e trasmessi in streaming su una piattaforma online a pagamento. I quattro avrebbero guadagnato in tutto 6.200 dollari e, se condannati, rischiano fino a 7 anni di carcere.